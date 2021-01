Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine del pari a occhiali che ha portato 1 punto importantissimo strappato all'Atalanta: "Il Genoa ha fatto un grandissimo primo tempo, meritavamo il vantaggio. Poi c'è stato il calo, loro sono cresciuti. La squadra ha meritato il risultato che è venuto fuori".



DEA TRA LE MIGLIORI D'EUROPA- "L'Atalanta ha talmente tanti bravi giocatori e soluzioni che se chiudi da una parte ti attaccano su altre zone di campo, è una squadra che non per niente è tra le più forti in Europa. Il Genoa ha fatto una buona partita".



STROOTMAN- "È un giocatore che dà un valore aggiunto per intelligenza e qualità. Poi è calato e la squadra ne ha risentito".



CLASSIFICA- "Questo risultato non consolida niente, consolida l'aspetto della squadra e della compattezza. La classifica è chiara a tutti, sappiamo bene che c'è ancora tanto da fare".