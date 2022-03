Sembra ancora lontano il debutto dal primo minuto per Naidem Amiri. Il centrocampista tedesco del Genoa, pur essendosi perfettamente ristabilito dopo l’intossicazione alimentare patita qualche settimana fa, non è ancora al meglio della condizione.



Alexander Blessin confida molto nell’apporto dell’ex Leverkusen per risollevare le sorti del Grifone ma non pare intenzionato a rischiarlo dal primo minuto domenica contro l’Atalanta.



Più probabile un suo ennesimo impiego a gara in corso, come avvenuto fin qui nelle gare con Roma, Inter ed Empoli, le uniche disputate da Amiri.