Termine desueto, utilizzato per indicare quel periodo in cui le squadre potevano cercare di correggere in corsa i propri errori estivi, spesso mettendo a segno pochi colpi ma mirati.Oggi laè uno spazio sempre più vitale che sia in quantità che in qualità non ha nulla da invidiare alla sua sorella estiva. Prendiamo il Genoa, ad esempio. Con l'arrivo della nuova proprietà americana e con l'esigenza di ribaltare una classifica terribile, lo scorso gennaiogiunti a Pegli nel primo mese del 2022. Tutti giovanotti di belle speranze sulle cui verdi spalle affidare il tentativo di scalata alla zona salvezza. Prospetti ottimi per il futuro, oltretutto arrivati quasi sempre a titolo definitivo. Ma forse ancora acerbi per l'immediato.Non a caso, infatti,. L'esterno svizzero e il centrale norvegese sono diventati presto perni in sostituibili nello scacchiere di herr Blessin, grazie a prestazioni per certi versi anche sorprendenti. Cosa che non si può dire per gli altri loro compagni di viaggio. In attacconon hanno saputo porre rimedio alla sterilità della squadra. Il primo perché il campo lo ha visto poco e male; il secondo perché adattato spesso in un ruolo di prima punta che probabilmente non gli compete. Inconsistenti sono stati poi anche gli apporti diMa peggio ancora hanno fattopraticamente tutti non pervenuti fin qui.Quella che doveva essere una rivoluzione in grado di ribaltare l'ordine costituito di una classifica deficitaria si sta invece rivelandoTuttavia, anche se la Serie A sembra allontanarsi un po' di più ogni domenica,La dirigenza ha già fatto sapere di voler confermare tutti gli ultimi arrivati. Indipendentemente dalla categoria che vedrà protagonista il Genoa tra qualche mese. Chissà che il cosiddetto mercato di riparazione non possa dare i suoi frutti non nell'immediato ma a medio lungo termine.