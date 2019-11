Non c'è il nome di Riccardo Saponara nell'elenco dei giocatori del Genoa che questa sera parteciperà alla trasferta di Napoli.



Il trequartista forlivese, che già a fine agosto si era fermato per qualche settimana a causa di un infortunio al bicipite femorale, questa volta è stato bloccato da una contusione alla schiena rimediata ieri nel corso dell'ultimo allenamento della settimana sostenuto dai rossoblù a Pegli.



Saponara, approfittando anche dell'imminente sosta del campionato, dovrebbe comunque ritornare a disposizione di Thiago Motta già per il prossimo impegno, quello del 25 novembre in casa della Spal.