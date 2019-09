Consueta conferenza stampa della vigilia per Aurelio Andreazzoli che domani sera con il suo Genoa ospiterà a Marassi il Bologna nel quinto turno di campionato.



L'imperativo per i Grifone è ovviamente quello di rialzare la testa dopo i due recenti KO consecutivi con Atalanta e Cagliari: “I risultati delle ultime due gare non sono stati buoni - ha ammesso il tecnico - ma le prestazioni ci sono state e inoltre abbiamo visto giocatori che non erano ancora stati chiamati in causa. Ovviamente abbiamo da migliorare, sia in difesa che in attacco, per portare a casa punti. L’amarezza per le sconfitte rimane, ma dobbiamo imparare a prendere energia dalle situazioni negative".



Sul rivale di giornata: “Mi aspetto un avversario di valore. Sono le opinioni generali ad essere influenzate dai risultati, non i valori delle squadre. In Serie A, specialmente quest’anno, sarà difficile trovare gare scontate. Ho ascoltato con piacere le parole dell’ambiente di Bologna nei confronti di Mihajlovic: è tutto legato alla positività che Sinisa ha sempre dimostrato, penso che la gratitudine dei suoi uomini sia un bel veicolo da portare in campo”.



Sullo stato di salute del suo organico Andreazzoli svela che potrebbe dover rinunciare a due difensori: "Sia Biraschi che Goldaniga hanno lievi problemi muscolari. In generale preferiamo non rischiare l’incolumità dei nostri giocatori”.



Il tecnico rossoblù getta poi acqua sul fuoco riguardo alle voci di possibili screzi scaturiti dal recente colloquio avuto con Enrico Preziosi dopo la sconfitta di Cagliari: "Parlo sempre con il Presidente da quando sono qui. Il confronto è naturale, siamo d’accordo nelle considerazioni. L’immagine della gara di Cagliari l’abbiamo rovinata con il terzo gol: non dobbiamo cancellarla, ma tenerla come monito”.



Infine un accenno anche alla situazione di Cristian Zapata, finito nel mirino della critica dopo le ultime negative prestazioni: “Tutti possiamo migliorare, io per primo e anche la squadra. Abbiamo enorme fiducia in Zapata, sia nelle qualità tecniche che di leadership. È stato bravissimo in alcuni frangenti. Confidiamo molto in lui e siamo contenti di averlo con noi”.