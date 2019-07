Più che un inizio, un numero zero. Al termine del test con il Fc Stubai, l'allenatore del Genoa Andreazzoli ha fatto il punto. “Ho visto ciò che mi aspettavo, una semplice sgambata. In questa partita non riponevo alcuna pretesa, non avevo un obiettivo, non ero alla ricerca di indicazioni. L’unica cosa importante era che nessuno si facesse male. Bene così perché possiamo proseguire senza intoppi. Ci guardiamo intorno, siamo curiosi… Verifichiamo il possibile utilizzo di tutti quanti in prospettiva. Non c’erano aspettative, tanto meno quella di vedere qualcosa a livello di gioco, né altre particolarità. E’ troppo per parlare di gioco. Del resto i concetti su cui abbiamo battuto sono stati talmente pochi… Dopo questa settimana posso però dire che i ragazzi si stanno comportando in maniera eccellente. Tutti hanno dato grande disponibilità, non sono mai dovuto intervenire. Ho ben chiari gli aspetti su cui lavoreremo. Solo nella seconda fase tratteremo temi specifici”.