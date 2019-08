Terminata l'amichevole con la Reggiana, il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti nel ventre dello stadio Mirabello, iniziando con l'analizzare la sfida appena conclusa: "Stasera volevamo dare minuti nelle gambe ad alcuni giocatori e lo faremo anche domani, invertendo i ruoli tra chi ha giocato meno oggi e chi di più. La prossima sarà una settimana importante che ci porterà al primo impegno ufficiale della stagione. Purtroppo stasera abbiamo trovato un campo penalizzante che ha sia a noi che a loro un po' tolto la volontà di giocare. Sarebbe stato da tornare a casa ma era giusto onorare l'impegno soprattutto per rispetto del pubblico presente. Fortunatamente non ci sono stati infortuni".



Andreazzoli ha poi parlato del debutto dei due ultimi arrivati, Saponara, che ha giocato oltre 70', e Agudelo, dentro negli ultimi 20: "Agudelo ha fatto intravedere i motivi per cui abbiamo deciso di prenderlo. Quando vedo brillare gli occhi in un giocatore poi anche le gambe gli brillano. Saponara lo conosciamo bene e ha dimostrato anche su un campo così difficile di possedere molta qualità".



Sulle prossime messo di mercato per quanto riguarda l'attacco: "Abbiamo sei attaccanti e le valutazioni le facciamo su tutti quanti. E' chiaro che sono molti e dovremo sfoltire il reparto. Se gli altri ci soddisferanno sfoltiremo e basta…".



Intanto il prossimo innesto sarà un suo pupillo: "Pajac l'ho avuto a disposizione nella fase finale dello scorso campionato e mi ha soddisfatto. Il fatto stesso che io lo voglia qua e che anche Capozucca, che l'ha conosciuto prima di me, lo voglia qua significa qualcosa. Siamo quindi contenti di averlo qui".



Inevitabile infine un riferimento a Schone, presenti in panchina a Reggio ma non utilizzato: "Sulle qualità del giocatore io non starei neppure a discutere. Il presidente ha stupito un po' tutti riuscendo a portarcelo. Direi che ci può dare molto sotto l'aspetto della qualità e del carisma, trasmettendone un po' a tutta la squadra. Credo che possa aiutarci nel portare al gruppo la consapevolezza di avere vicino un campione da imitare".