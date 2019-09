Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta, l'allenatore del Genoa Andreazzoli ha così parlato a DAZN: "Cosa ho detto alla squadra? Niente. Ho accarezzato la testa a tutti, per parlare ci sarà poi tempo. Ora dobbiamo digerire l'amarezza di un risultato che sembrava ormai portato a casa e invece è andata così. La giocata individuale di Zapata, molto bella, ha risolto tutto, onore a lui, ma sono soddisfatto dell'impegno. Oggi era una giornata nefasta per sviluppare gioco perché c'erano due squadre che volevamo vincere e che non hanno lesinato sforzi; il caldo non ci agevolato, ma questo credo sia un bello spot per il calcio. Rimane il rammarico perché il risultato sembrava raggiunto".