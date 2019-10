Aurelio Andreazzoli, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma: "È una squadra difficile da fronteggiare: conosciamo le loro peculiarità, oltre a un certo tipo di gioco hanno anche gli uomini adatti. Dovremo essere bravi ad affrontarli, sapendo che sono abituati ad essere affrontati".



SULLA SOSTA - "Come l'ho vissuta? Allo stesso modo delle altre due: dà fastidio interrompere un lavoro proficuo. Per fortuna in questo caso non ci sono stati altri problemi legati a infortuni o ritardi. Colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi di Chiappino: abbiamo avuto modo di vederne qualcuno molto interessante".



SU PANDEV - "Pandev ha detto che la squadra è con me? Lo ringrazio, sono parole che mi hanno fatto molto piacere. I ragazzi si sono comportati sempre bene: la squadra ha sempre giocato partite interessanti. A parte due gare, credo sia evidente che la squadra si sia comportata molto bene. Ora mi aspetto che l'asticella si alzi: non basta il livello alto che abbiamo tenuto".