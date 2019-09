Più Saponara che Favilli. Se l'undici iniziale del Genoa che domani sera affronterà il Cagliari avrà qualche modifica rispetto alle prime tre giornate di campionato sarà con ogni probabilità più a centrocampo che in attacco.



Nel corso della conferenza stampa della vigilia tenuta quest'oggi a Pegli da mister Andreazzoli, il tecnico del grifone ha infatti lasciato intendere come per il trequartista forlivese ci siano buone possibilità di scendere in campo dal primo minuto contro i sardi. A fargli spazio dovrebbe essere il danese Lerager.



Più difficile invece vedere già dal fischio d'inizio Andrea Favilli, anche se da questo punto di vista l'allenatore toscano non si è sbilanciato limitandosi ad un laconico e generico commento: "Le sue possibilità sono uguali a quelle degli altri".



L'impressione tuttavia è che ancora una volta il tandem iniziale del grifone sarà quello composto da Pinamonti e Kouame, con Favilli eventualmente pronto a subentrare a gara in corso.