L'anniversario è di quelli importanti: 125 anni dalla fondazione del club più antico del calcio italiano. Eppure questa volta il Genoa non festeggerà in alcun modo la significativa ricorrenza, almeno nell'immediato.



La società rossoblù ha infatti comunicato che, in ossequio alle quarantatrè vittime della tragedia di Ponte Morandi dello scorso 14 agosto, quest'anno non ci sarà la consueta festa in occasione del 7 settembre, data di creazione del club. "Il Genoa Cricket and Football Club - si legge nella nota diffusa sul sito ufficiale del sodalizio ligure - comunica che gli eventi celebrativi previsti nel mese di settembre per la ricorrenza del 125° anniversario della fondazione del club sono stati posticipati a data da determinarsi. La decisione di soprassedere dai festeggiamenti è stata assunta in segno di rispetto per le vittime e di partecipazione al dolore dei famigliari toccati dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi. La Società ringrazia tutta la comunità genoana per la condivisione, spontanea e immediata, della scelta che è stata compiuta. Precisa inoltre che in concomitanza del compleanno, venerdì 7 settembre, avranno seguito solo iniziative allestite prima del 14 agosto insieme ad alcuni partner. Senza festeggiamenti ed enfasi celebrativa".



I tifosi, da parte loro, aderiranno all'atmosfera dimessa ritrovandosi questa sera alle 21.30 nei pressi del Museo del club con sciarpe e striscioni per poi dirigersi in corteo verso il centro città.