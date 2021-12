Ennesimo infortunio in casa Genoa. Questa volta ad esserne colpito è Andrea Cambiaso, uno dei migliori elementi rossoblù fin qui.



Il giovane esterno è stato costretto ad abbandonare il campo ieri sera al termine del primo tempo della sfida di Coppa Italia con la Salernitana, dopo aver rimediato un violento colpo al ginocchio in seguito ad un contrasto di gioco con un avversario.



Cambiaso è rientrato sul rettangolo verde al termine dell'intervallo, ma soltanto per sedersi in panchina accanto al resto della squadra, venendo sostituito da Ghiglione. Pur zoppicante il ragazzo è apparso tuttavia piuttosto sereno, lasciando intendere che la contusione rimediata possa essere riassorbibile in poche ore.



Ad ogni modo le sue condizioni verranno valutate nella giornata di oggi. La speranza è ovviamente quella di poterlo mettere a disposizione di Andriy Shevchenko già per la gara di venerdì in casa della Lazio.