Luca Antonelli non tornerà al Genoa.



Il laterale sinistro del Milan, ex capitano rossoblù, è ormai ad un passo dal trasferimento all'Empoli, club con il quale nelle prossime ore firmerà un contratto triennale.



Ad incidere sulla volontà del 31enne lombardo di preferire la società toscana a quella ligure la certezza di avere un posto da titolare praticamente assicurato nell'undici di Aurelio Andreazzoli. Situazione ben diversa da quella che avrebbe trovato al Genoa, dove Ballardini lo avrebbe considerato come la prima alternativa al capitano Mimmo Criscito.