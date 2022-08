Il nuovo acquisto del Genoa, Mattia Aramu, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Se siamo favoriti dobbiamo dimostrarlo sul campo. Ci aspetta un lungo campionato. L'affetto dei tifosi è strepitoso. Un affetto simile è unico. Fa molto piacere. Spero di rispondere con le prestazioni in campo.



SUL CAMPIONATO - "Ci saranno tutte gare difficili. Sarà difficile vincere qualsiasi partita. Fare tre punti sarà dura in ogni gara. Sono pronto. Blessin? Ci ho parlato, ci sarà tempo per conoscerci. Il suo modulo mi piace, mi trovo bene. Il ruolo? Ho fatto tanti ruoli e mi trovo bene in qualsiasi zona del campo. Trequartista, seconda punta o più aperto a destra, non ho problemi".