In tempo di coronavirus anche il merchandising si adegua. E non potrebbe essere altrimenti. D'altronde se c'è una cosa che si vende e di cui tutto abbiamo bisogno in questa difficile fase economica è la mascherina anti-contagio. E allora, si chiedono i grandi brand, perché non approfittarne?



Un quesito che evidentemente si sono posti anche alla direzione commerciale del Genoa dove hanno deciso di attivare la produzione di mascherine griffate con il logo ufficiale del club più antico d'Italia.



La distribuzione del prodotto, richiestissimo da migliaia di sostenitori rossoblù, non è ancora iniziata. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com tuttavia nel giro di qualche giorno l'articolo sarà disponibile online sullo store digitale del club ligure.