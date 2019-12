Genoa-Ascoli 3-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 14’ pt Pinamonti (G); 3’ st Beretta (A), 23’ st aut. Criscito (A), 27’ st Criscito (G), 34’ st Pinamonti (G).



Assist: 14’ pt Jagiello (G); 3’ st Ninkovic (A), 27’ st Pajac (G)



Genoa (4-3-3): Jandrei; Biraschi, Romero, Criscito, Pajac, C. Zapata; Jagiello (26’ st Pandev), Radovanovic, Cassata (42’ st Rovella); Cleonise (24’ st Sturaro), Pinamonti, Agudelo. All. T. Motta.



Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Valentini, Ferigra, D’Elia; Gerbo, Troiano, Brlek (40’ st Cavion); Ninkovic (4’ st Rosseti); Ardemagni, Beretta (24’ st Da Cruz). All. P. Zanetti.



Arbitro: G. Ayroldi di Molfetta.



Ammoniti: 23’ pt Brlek (A), 35’ pt Troiano (A), 41’ pt Biraschi (G); 21’ st Laverone (A)



Spettatori: 1.825.