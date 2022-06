E' Milan Djuric la prima scelta del Genoa per rinforzare il proprio reparto avanzato.



I rossoblù sembrano aver individuato nel gigante bosniaco, prossimo a svincolarsi dalla Salernitana, l'uomo giusto per guidare l'attacco del Grifone nella prossima stagione. Secondo quanto riporta stamane il Secolo XIX, nella giornata di ieri il GM genoano Johannes Spors avrebbe incontrato a Milano gli agenti del giocatore per proporre un contratto triennale.



Djuric per il motivo ha chiesto tempo, anche perché sulle sue tracce ci sarebbero anche alcuni club di A, tra cui la Fiorentina.