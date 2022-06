C'è anche il Genoa nella corsa che da tempo riguarda Cagliari e Sampdoria per aggiudicarsi le prestazioni di George Puscas.



Il 26enne attaccante rumeno, cresciuto nel vivaio dell'Inter, è reduce da un'ottima mezza stagione al Pisa ma il suo cartellino è di proprietà degli inglesi del Reading, che lo acquistarono tre estati fa.



Secondo quanto riferisce Sky, ieri sera i dirigenti del Grifone si sarebbero incontrati con gli intermediari del ragazzo per provare a sottrarlo alla concorrenza.



Punta centrale ben strutturata fisicamente, Puscas ha all'attivo oltre 100 presenze e quasi 40 gol in Serie B, categoria che ha conosciuto in passato con le maglie, oltre che del Pisa, di Novara, Bari, Benevento e Palermo.