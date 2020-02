Incamerati tre punti fondamentali per la propria classifica dalla gara contro il Cagliari, ora il Genoa attende notizie positive anche dall'infermeria.



La gara contro i sardi ha lasciato in eredità due infortuni muscolari per Paolo Ghiglione e Lasse Schone, le cui rispettive entità verranno valutate nelle prossime ore.



Secondo quanto dichiarato da Davide Nicola in sala stampa, tuttavia, emerge come i due infortuni pur simili nella dinamica siano di diversa natura ed entità. Se il regista danese è stato sostituito in via precauzionale, probabilmente per un affaticamento muscolare, per l'esterno lombardo il guaio appare ben più serio.



Per Ghiglione si sospetta infatti un possibile stiramento ai flessori, ipotesi che se verrà confermata dagli esami diagnostici potrebbe imporgli uno stop di diverse settimane.



Meglio dovrebbe andare invece, come detto, a Schone, che potrebbe recuperare già per la gara di sabato prossimo a Bologna.