Genoa-Cagliari 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 43’ pt Pandev



Assist: 43’ pt Sturaro



Genoa (3-4-1-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (39’ pt Pandev), Radovanovic, Schone (7’ st Ankersen), Sturaro, Criscito; Pinamonti (30’ st Cassata), Sanabria. All. D. Nicola.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Cacciatore (24’ pt Mattiello), Pisacane, Klavan (32’ st Pereiro); Faragò (15’ pt Walukiewicz), Nandez, Naiggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. All. R. Maran.



Arbitro: G. Calvarese di Teramo. Var: L. Pairetto di Torino



Ammoniti: 16’ pt Cacciatore (C), 22’ pt Pinamonti (G), 28’ pt Simeone (C); 9’ st Nainggolan, 33’ st Pereiro (C), 37’ st Radovanovic (G), 46’ st Sturaro (G).