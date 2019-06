Il giorno tanto atteso sembra finalmente arrivato. Nelle prossime ore il presidente del Genoa Enrico Preziosi e Cesare Prandelli dovrebbero incontrarsi per stabilire il futuro dell'ex commissario tecnico e di conseguenza quello della panchina del grifone.



Dopo giorni di incertezze quindi a breve si saprà se l'imprenditore irpino accetterà la proposta di Prandelli di continuare ad allenare la squadra rossoblù oppure opterà per un cambio di rotta. In questo caso il favorito a prendere il posto resta Aurelio Andreazzoli, che però deve ancora liberarsi dal vincolo che lo lega all'Empoli. Stesso discorso per Leonardo Semplici, altro forte candidato alla panchina del grifone che difficilmente però la Spal lascerà partire.