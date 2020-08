Dovranno pazientare ancora una paio di giorni i tifosi del Genoa prima di conoscere il nome del nuovo allenatore rossoblù.



In cima alla lista dei candidati resta il profilo di Vincenzo Italiano, ex centrocampista anche del Grifone, che domani sera proverà a portare per la prima volta lo Spezia in Serie A. Proprio la finale play-off tra gli aquilotti e il Frosinone, in programma al Picco a partire dalle 21.15, rappresenterà uno snodo cruciale nella trattativa tra il club di Enrico Preziosi e il tecnico pugliese. L'accordo fra le parti sarebbe già stato raggiunto in maniera informale nei giorni scorsi sulla base di un contratto biennale, ma si sa che nel calcio fino al momento della firma di certezze non ce ne sono.



A far saltare un banco già allestito potrebbe contribuire l'eventuale promozione nella massima categoria degli spezzini, inducendo il tecnico e la società levantina a proseguire anche in A il proficuo rapporto iniziato la scorsa estate.



Nel caso al Genoa non resterebbe che rivolgersi altrove. Un'ipotesi che tuttavia non troverebbe la dirigenza rossoblù impreparata. La prima alternativa ad Italiano è infatti già stata individuata e corrisponde al nome di Rolando Maran, vecchio pallino di Preziosi. Attenzione poi alla possibilità remota, ma non del tutto irrealizzabile, che sulla panchina del Grifone possa trovare ancora posto Davide Nicola, formalmente ancora guida ufficiale della squadra e legato al club da altri due anni di contratto.