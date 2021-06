Prosegue il lavoro del Genoa per riportare in rossoblù Juraj Kucka.



Il club ligure ha individuato nel 34enne slovacco del Parma la prima scelta per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Malgrado abbia ancora un anno di contratto con i ducali, Kucka non vorrebbe scendere in B, preferendo viceversa proseguire la sua esperienza nel massimo campionato.

Una volontà che il Grifone sarebbe pronto ad assecondare ma non nell'immediato.



Al momento, come spiega TeleNord, l'attenzione del Carrarmato dell'est è tutta concentrata esclusivamente sulla sua Nazionale, impegnata nell'Europeo e reduce dalla bella vittoria sulla Polonia. Soltanto al termine della competizione continentale Kucka penserà al futuro, riflettendo sulla proposta del Genoa.