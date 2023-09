Il Genoa ha staccato quota 28mila abbonati e a commentare il dato è stato uno dei senatori, Milan Badelj: "Non so quante altre squadre in Europa che lottano non certo per i primi quattro posti della classifica possano contare su quasi 30mila abbonati. E' una responsabilità che sentiamo forte, è una motivazione in più a uscire dal campo dopo aver dato battaglia. Sentiamo l'entusiasmo e l'energia della nostra gente sentiamo la responsabilità e vogliamo dimostrare di esserne all'altezza".