Sorride Alberto Gilardino. Il motivo sono le notizie che arrivano dall'infermeria di Pegli, luogo che finalmente ha visto uscire dalle sue stanze Milan Badelj.



Fuori da un mese esatto, l'ultima sua gara risale all'1-1 con il Como dello scorso 13 novembre, il centrocampista croato sembra essersi lasciato alle spalle il guaio muscolare che lo ha condizionato nelle ultime settimane e da un paio di giorni è finalmente tornato ad allenarsi con il resto della truppa capitanata dal tecnico biellese. Un rientro importante per il Grifone, soprattutto in vista dello scontro al vertice di domenica prossima quando al Ferraris arriverà la capolista Frosinone nel penultimo turno del girone d'andata di Serie B.



Malgrado la persistenza lontanza dal campo, contro i ciociari Badelj potrebbe addirittura partire dal primo minuto, andando a completare un trio di mediani che vede in Strootman e Frendrup gli altri due protagonisti. Un rientro che assumerebbe contorni altamente significativi per il Genoa e per il suo allenatore, come testimoniano le statistiche del campionato in corso. Con il vicecampione del mondo in campo, infatti, il Grifone ha perso una sola volta, a Palermo, mentre senza di lui il KO è arrivato in ben tre occasioni, con Perugia, Reggina e Cittadella.



Gilardino, inoltre, confida molto nell'apporto che l'ex di Lazio e Fiorentina può fornire in termine di esperienza e fosforo ad una squadra che vuole mettersi alle spalle le negatività dell'ultimo periodo, possibilmente tirando un brutto colpo all'attuale dominatrice del torneo cadetto.