Milan Badelj a Dazn nel prepartita della stracittadina di Genova: "Questa partita per noi è da dentro-fuori, non c'è spazio per i calcoli ma bisogna soltanto vincere. Noi giocatori più esperti parliamo coi media forti della consapevolezza della situazione e delle difficoltà, siamo in debito coi tifosi e ce la metteremo tutta per salvarci!"