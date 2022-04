Milan Badelj decide Genoa-Cagliari e tiene vive le speranze salvezza del Grifone. Al termine dell'incontro, il centrocampista croato racconta a Dazn: "Vale tanto, vale una settimana. Perché se no eravamo fuori già oggi. Questo gol vale tre punti e un po' di fiducia. Ora lavoriamo per arrivare bene al derby e lasciare tutto in campo. Ogni domenica giochiamo la partita della vita. Oggi era decisiva e siamo riusciti a portarla a casa. Non ho parole, non volevo smettere di correre dopo il gol. Emozionante vedere i tifosi così".