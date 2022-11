In Reggina-Genoa, partitissima del 12° turno di Serie B in programma lunedì sera al Granillo, non ci sarà spazio per Milan Badelj.



Come previsto il centrocampista croato dei rossoblù è stato infatti fermato per un turno dal giudice sportivo che lo ha squalificato dopo l'espulsione rimediata sabato contro il Brescia. Un'assenza che priva Alexander Blessin di uno dei suoi punti di riferimento ma che verrà compensata dal rientro a disposizione di un altro pezzo da novanta dell'organico del Grifone.



Salutato il padre, scomparso prematuramente dopo una brutta malattia all'età di 63 anni, Kevin Strootman è pronto per riprendere il suo posto nella mediana rossoblù. Un rientro fondamentale per Blessin che nelle ultime settimane, proprio a causa delle continue visite in patria del mediano olandese, ha potuto contare sull'ex Roma solo ad intermittenza.