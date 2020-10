il nuovo padrone del centrocampo del Gemma ha un nome ed un cognome che corrispondono a quelli di Milan Badelj.



L'ex laziale, oltre ad essere diventato già indispensabile in campo, è stato uno dei pochi in casa rossoblu a non restare recentemente contagiato dal covid. Tuttavia non si tratta di casualità. Almeno stando a quanto lui stesso ha raccontato al Secolo XIX: "Ero abbastanza tranquillo, perché con ogni probabilità ho avuto il Covid a marzo, quando ero a Firenze. Non ho fatto il tampone allora ma i test sierologici fatti dopo hanno dimostrato che ho gli anticorpi. Per cui mi sentivo sereno, anche se ho adottato tutte le precauzioni perché non si sa mai e per rispetto dei miei compagni".



E proprio quelle difficili settimane di inizio primavera vissute a Firenze sono recentemente tornate alla mente di Badelj: "A marzo e aprile sono stati parecchi i giocatori contagiati. Poi, certo, non ci vedevamo e siamo tornati in campo tanto tempo dopo. Però le sensazioni sono le stesse. Qui ci siamo ritrovati senza poterci allenare, con tanti ragazzi a casa. Per fortuna quasi tutti asintomatici. Spero che nessuna altra squadra provi quello che è toccato a noi".