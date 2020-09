Sfumato definitivamente Borja Valero, il Genoa punta dritto su Milan Badelj come possibile rinforzo per il proprio centrocampo. L'intesa tra il club rossoblù e la Lazio per il trasferimento del mediano croato è già stata raggiunta nei giorni scorsi ma il diretto interessato non ha ancora dato una risposta definitiva al Grifone.



Una situazione d'attesa che in casa Genoa non hanno intenzione di protrarre ancora a lungo, tanto da aver imposto una sorta di ultimatum all'ex Fiorentina: o arriva una decisione entro la fine di questa settimana oppure il club virerà su altri obiettivi. Anche per questo i dirigenti liguri stanno vagliando con attenzione possibili piste alternative. Una delle quali porta dritto dritto a Liverpool, sponda reds.



Sul taccuino rossoblù è infatti ricomparso il nome di un giocatore già seguito da Preziosi quattro anni. Si tratta di Marko Grujic, regista serbo classe 1996 che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito all'Hertha Berlino. Rientrato ad Anfield Road, Grujic pare destinato a prendere nuovamente in mano la valigia. Su di lui, nelle scorse settimane, hanno preso informazioni sia il Benevento che l'Atalanta senza però che nessuna delle due affondasse il colpo.



Più decisione potrebbe ora mostrarla il Genoa ma soltanto qualora Badelj scegliesse di scartare il trasferimento in Liguria.