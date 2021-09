Un Marassi ribollente passione e pieno in ogni posto disponibile, malgrado le limitazioni alla capienza imposte dalle disposizioni anti-Covid, ha accolto con una lunga ovazione la prima passeggiata sul prato verde del Ferraris dei nuovi proprietari del Genoa.



Circa mezzora prima del fischio d'inizio della sfida di campionato tra i rossoblù e il Verona tre dei massimi dirigenti della 777 Partners, Adam Weiss, Juan Arciniegas e Josh Wander si sono presentati davanti al nuovo pubblico salutando calorosamente tutti gli spettatori presenti, prima di accomodarsi in tribuna per godersi la sfida con gli scaligeri.



Da segnalare, un po' in ogni settore dell'impianto genovese, la presenza di moltissime bandiere a stelle e strisce, chiaro omaggio ai nuovi padroni di casa.