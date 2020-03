Tra i tormentoni calcistici che hanno caratterizzato le ultime settimane del 2019 c'è stato quello di un possibile, ennesimo, ritorno dialla guida del Genoa. Un'ipotesi poi sfumata, nonostante le possibilità di realizzazione ad un certo punto sembravano concrete.A tre mesi di distanza il tecnico ravennate è tornato sulla questione, spiegando perchè abbia detto no all'offerta di Enrico Preziosi: "Quest’anno ci sono state diverse squadre che mi hanno contattato - ha rilevato il Balla a Mediagol.it - Se sono convinto vado, sennò resto a casa. Devo essere convinto soprattutto dei giocatori che devo allenare, se sono convinto che con i giocatori a mia disposizione posso fare un buon lavoro vado. Ci sono poi delle eccezioni: quest’annoNon sono andato per motivi tecnici, ma per ragioni legate a rapporti interpersonali,in caso di un mio eventuale ritorno e al bene del Genoa".L'allenatore romagnolo ha poi parlato anche di un suo vecchio pupillo, oggi tornato a differenza sua alla corte del Grifone seppur con risultati finora piuttosto deludenti: "l’ho allenato per una stagione al Genoa, èNon gli mancava nulla, era rapido, veloce palla al piede, forte di testa, vedeva la porta.umanamente e come giocatore. Quando l’ho allenato io era ancora molto giovane, ma ricordo le sue grandi qualità".