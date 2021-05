Alla vigilia del delicato match con il Bologna, in programma domani sera alle 20.45 al Dall'Ara, le parole utilizzate da Davide Ballardini per illustrare la sfida sono poche ma chiarissime: “Già dopo il fischio finale della gara di domenica - ha detto il tecnico del Genoa ai canali ufficiali rossoblù - il nostro unico pensiero è stato quello di fare bene contro il Bologna. Non c’è da dire molto ai ragazzi, ma è fondamentale mantenere sempre alte l’attenzione, la determinazione, la rabbia agonistica e l’intensità. Sono tutte cose che non ci sono mai mancate”.