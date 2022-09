A quasi un anno di distanza dall'esonero subito lo scorso novembre, Davide Ballardini è tornato a parlare di Genoa.



Lo ha fatto ai microfoni di RTV San Marino, rispondendo ad una domanda sulla sua cacciata dalla panchina rossoblù: "Non so dire se con me la retrocessione si sarebbe evitata perché la situazione era davvero molto complicata - ha ammesso il tecnico ravennate - Però posso dire che quando io e il mio staff abbiamo lasciato il Genoa la squadra era quartultima in classifica".



Ballardini fu esonerato dal Genoa il 6 novembre 2021 e la sua panchina venne affidata prima ad Andriy Shevchenko, successivamente ad Alexander Blessin. Né l'ucraino, nè il tedesco riuscirono però ad evitare la caduta in B del Grifone.