Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato: “Chiudere a 41 punti da novembre ad oggi significa che è stato fatto dalla squadra, allo staff tecnico e alla società un grande lavoro. A gennaio ci siamo mossi poco ma bene. E’ stato l’insieme delle forze che ha fatto si che il Genoa fosse già salvo a metà aprile, un vero capolavoro. Felici dell’arrivo di Criscito, ma non basta soltanto lui per migliorarsi. Abbiamo bisogno di 4-5 elementi che vadano a completare Auna rosa ben assortita.



SU PERIN ALLA JUVE - "Questo non lo so. So che lui vuole restare al Genoa, ma se dovesse andare via vorrebbe giocare la Champions League. Perin è tra i portieri più forti al mondo, conosco Rui Patricio e mi sembra un ottimo portiere, ma chi prende Perin prende uno dei migliori al mondo. Insieme a Donnarumma vestirà la maglia della Nazionale per tanti anni. E’ una bellissima persona, pulita e un grandissimo portiere. Mi dispiace che il Napoli non lo prenda.



Genoa? Si restiamo qui, abbiamo firmato il contratto. La Var è un passo importante fatto in avanti, non si torna indietro. Ci sono state tante difficoltà in questa stagione, ma siamo riusciti sempre a tirarci fuori, sono tanti i momenti felici in questa stagione. Sarri è un ottimo allenatore e ha dato l’impronta chiara alla propria squadra, la qualità del gioco è stata notevole. A me piace il gioco più semplice e veloce, lo step successivo e avere la stessa impronta e portare a casa qualche trofeo”.