L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato a Dazn dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari: "Una grande vittoria contro una squadra forte. Noi non siamo ancora a posto, abbiamo cambiato tanto e diversi giocatori sono arrivati alla fine del mercato. Ma durante la settimana fatichiamo molto e questo è un pregio. Quest'anno, visto che siamo partiti con la rosa completa molto tardi, succede che per metterti a posto ti ci vuole un po' di tempo. Siamo molto seri, ci impegniamo molto e siamo predisposti a fare tanto. Tutti si danno da fare".