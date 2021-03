L'imbarazzo della scelta sembra quasi un lusso per Davide Ballardini.



Con il pieno recupero fisico degli ormai ex lungodegenti Davide Biraschi e Francesco Cassata e con il rientro dal turno di squalifica scontato contro la Roma di Andrea Masiello e Mattia Destro, il tecnico del Genoa si ritrova a disposizione praticamente l'intero organico. L'unica eccezione, quasi a voler confermare la regola, appare quella rappresentata da Luca Pellegrini. Ma escludendo l'esterno romano, che dovrà restare ai box almeno per qualche settimana ancora, come detto tutto il resto della rosa è abile e arruolabile per la delicata trasferta di Parma di venerdì prossimo.



Uno scenario perfetto per un allenatore che potrà ricercare nuove soluzioni per riportare alla vittoria un Grifone a digiuno dai tre punti da sei gare consecutive.



Malgrado questa abbondanza di alternative, tuttavia, Ballardini pare intenzionato a voler dare fiducia ancora a quel gruppo ristretto di giocatori che gli hanno permesso nello scorso bimestre di portare la squadra dal penultimo posto in classifica ad un passo e la parte sinistra della stessa. Spazio e fiducia dunque, anche al Tardini, ai fedelissimi del Balla che in terra emiliana non pare per nulla intenzionato a rivoluzionare il proprio 11 ideale. qualche cambio potrebbe avvenire Ma si tratterebbe di scelte mirate e centellinate, non in grado di stravolgere l'identità è il volto di una squadra ormai ben delineato. Alla faccia del turnover e delle rose chilometriche.