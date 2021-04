Al termine di Milan-Genoa, Davide Ballardini ha parlato a Dazn: "Siamo molto dispiaciuti, ma abbiamo fatto una bella partita. Se fai partite così, i punti arrivano. Era da un po' che il Genoa non faceva una partita così, con generosità e attenzione, contro una grande squadra. C'è grande dispiacere, va trasformato in ulteriore voglia di fare grandi partite. Abbiamo 10 difensori, di cui 6-7 centrali: oggi non avevamo terzini, giocavano Goldaniga e Masiello. La squadra è stata costruita per giocare con tre difensori e due attaccanti".



SU DESTRO - "Merito suo. Si allena molto bene, ci tiene e fa una vita giusta, sia in campo che fuori. E' sempre coinvolto, ha qualità che non sono comuni, ha l'istinto del killer. Complimenti a lui perché si spende molto".



SULLA SQUADRA - "Siamo 28-29 giocatori, ma sono tutti coinvolti. Per un allenatore non è mai facile, ma i ragazzi mi danno una mano. Ci tengono a far bene se vengono chiamati in causa".



SULLA CONFERMA - "Confermato al 100%? Non è vero. Dobbiamo far bene da qui alla fine, poi vediamo cosa succederà".