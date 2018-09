Il tecnico del Genoa Davide Ballardini commenta a Sky Sport la vittoria di Frosinone: "Se mi aspettavo questo avvio? Le premesse erano buone e già dal ritiro si intuiva che c'era la voglia di fare bene, ma non mi sarei aspettato di fare così tanti punti. Piatek? Il lavoro che fa per la squadra è importante, aiuta molto i compagni, tiene la palla e quando serve andare in profondità lui ci va. Siamo ancora all'inizio, deve continuare ad andare dritto sulla strada giusta che lui conosce. Perché non ho ancora convinto Preziosi? Sono un bell'uomo, magari è invidioso di questo. Scherzi a aprte, io devo avere idee e tradurle nella settimana".