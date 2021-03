Davide Ballardini, allenatore del Genoa, commenta a Dazn la sconfitta in casa della Roma: "E' stata una partita complicata, per noi e per la Roma. Forse non siamo stati così bravi nell'ultimo passaggio. E' stata una gara equilibrata. In sette giorni abbiamo affrontato Inter, Sampdoria e Roma. In uscita potevamo essere più bravi, senza palla potevamo dare più fastidio e ci è mancata un po' di freschezza. Nel nostro ambiente la tranquillità è un privilegio che devi guadagnarti ogni giorno, noi siamo migliorati molto nella qualità del gioco ed è un squadra che insieme si difende. Ci manca quel pizzico di qualità nei passaggi. Cosa manca a Pjaca per il salto di qualità? la risposta la do a lui. Ultimamente sta giocando tanto, però per le qualità che ha si deve arrabbiare un po': con quelle qualità deve fare di più".