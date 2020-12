Lo aveva promesso in tempi non sospetti e oraè pronto a mantenere la parola data. Raggiunto l'obiettivo storico di portare la sua Macedonia per la prima volta alla fase finale dell'Europeo,Non prima, però, di aver provato a trascinare il Grifone verso l'ennesima miracolosa salvezza.L'annuncio è arrivato direttamente dalla vivavoce del diretto interessato attraverso le colonne del Secolo XIX: ". Prima, però ho gli ultimi sogni da realizzare. E poi resterò a vivere qui, lo hanno deciso i miei figli".Per qui Pandev intende Genova, la città in cui ha speso gli ultimi anni della sua gloriosa carriera, dispensando gli ultimi lampi di una classe non comune. "Questo è il club in cui ho militato più a lungo - ha aggiunto il macedone - ormai mi sento genoano".Cittadino italiano dal 2017, Pandev è lo straniero da più tempo domiciliato nel nostro campionato. A parte una breve parentesi al Galatasaray, infatti, il 38enne di Strumica ha sempre giocato soltanto in Italia. Arrivato non ancora maggiorenne nelle giovanili dell'Inter ad inizio millennio, prima di tornare in nerazzurro e vincere tutto con la squadra di Mourinho, ha nel frattempo vestito le maglie di Ancona, Spezia e Lazio. Lasciata Milano nel 2011 si è trasferito prima a Napoli, poi ad Istanbul, quindi nella Genova rossoblù, dove è ormai di casa dal luglio 2015. E dove continuerà a vivere con la sua famiglia.