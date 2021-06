Di fatto manca soltanto l'ufficialità ma Guglielmo Vicario si può considerare ormai un giocatore del Genoa.



Il portiere friulano di proprietà del Cagliari ha infatti accettato la proposta del club più antico d'Italia e tra oggi e domani è atteso nel capoluogo ligure per sottoporsi al rituale delle visite mediche e alla successiva firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù.



Vicario si trasferirà al Grifone in prestito con diritto di riscatto ma i sardi continueranno comunque a mantenerne un controllo parziale, potendo a loro volta esercitare un'opzione di riacquisto. A fare il percorso inverso sarà invece Paolo Ghiglione, prossimo a diventare un nuovo rinforzo della formazione di Leonardo Semplici



Classe 1996, cresciuto in quella vera e propria fabbrica di portieri che è il vivaio dell'Udinese, Vicario dopo anni di gavetta tra Serie B, C e D con le maglie di Venezia e Perugia, dalla scorsa estate è entrato nella rosa del Cagliari, ricoprendo i panni di vice-Cragno e collezionando le sue prime quattro presenze in Serie A. Ora, il 24enne friulano, è pronto a prendersi i galloni di titolare della porta genoana.