Davide Ballardini, tecnico del Genoa, parla a Genoa Channel dell'ultima sfida di campionato contro il Cagliari: "Da sfida salvezza a gara per concludere nel migliore dei modi la stagione? E' la verità. Ci siamo guadagnati questa partita con serenità e con gioia, pieni di soddisfazione contro una squadra che ha raggiunto l'obiettivo. Andiamo a Cagliari e vogliamo fare bella figura, ma siamo pieni di gioia".



BILANCIO - "E' stata un'annata difficile da descrivere, perché le straordinarie difficoltà sono state superate da una squadra che ogni volta le ha affrontate con lo spirito giusto soffrendo e con qualità. Un'impresa quotidiana straordinaria, culminata con la salvezza a due partite dalla fine".



UNITA' DI INTENTI - "Se si chiede ad ognuno, tutti dicono il bene che i ragazzi si vogliono. Questo affetto che c'è tra di loro, questa stima e questa unità hanno portato ad un'impresa, sottolineo, straordinaria".



SALVEZZA CAGLIARI - "Hanno una squadra con giocatori di altissimo valore e nell'ultimo periodo lo hanno dimostrato tutto. Per me il Cagliari, come rosa, può certamente arrivare nelle prime otto-dieci del nostro campionato con i giocatori che hanno".



KALLON - "Si è allenato con noi gli ultimi tre-quattro giorni, verrà convocato ed è un ragazzo molto interessante, vediamo".



TIRARE LE SOMME E PIANIFICARE IL FUTURO - "La prossima settimana saremo a Genova per qualche giorno, poi torneremo a casa perché ci vogliamo godere anche questo momento a casa".