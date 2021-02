Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla in vista della sfida contro il Napoli: "Il Genoa dovrà fare una partita facendo tutte le cose fatte bene. Non sarà facile perché giochiamo contro una squadra che ha uno spessore di altissimo livello dal punto di vista fisico, tecnico e anche dal punto di vista tattico sono molto ben preparati. Detto questo, il Genoa sa che deve esprimersi al meglio nelle due fasi della partita".



SUL NAPOLI - "Per me il Napoli è una squadra europea. Si presenta con tanti giocatori di qualità. Sono bravi nell'uno contro uno, ad attaccare la profondità. Nella fase difensiva sono solidi, equilibrati e compatti. Quando ho visto il Napoli mi è sempre piaciuto".



SU SCAMACCA - "Ha sempre avuto un bell'atteggiamento. E' ben voluto, i compagni gli vogliono bene. Si è fatto apprezzare come ragazzo e anche come giocatore. Siamo tutti contenti che le cose siano rimaste così".