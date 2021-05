Il 2-0 rifilato ieri a domicilio al Bologna non è valso soltanto la salvezza del Genoa con due turni d'anticipo rispetto alla fine del campionato. Il raggiungimento della permanenza in Serie A vale, come da accordi con il club, anche ilinizialmente in scadenza il prossimo 30 giugno.Eppure, paradossalmente, malgrado quel che dicono le carte bollate proprio da ieri le strade del tecnico romagnolo e della società ligure sembrano un po' più lontane. Ad aprire un importante grado di separazione tra le parti è stato a fine partita lo stesso Ballardini ai microfoni di Sky Sport. Sollecitato dai giornalisti in studio circa una sua permanenza a Pegli, l'allenatore ha risposto così: "Non lo posso dire.".Dichiarazioni all'apparenza diplomatiche, forse esternate nel tentativo di evitare di sbilanciarsi troppo in un senso o nell'altro, ma che sotto sotto nascondono la consapevolezza di Ballardini che nonostante i risultati raggiunti e ciò che dice il contratto il suo futuro è ancora tutto da scrivere.D'altrondedopo aver compiuto, sempre nella Genova rossoblù, imprese simili a quella portata a termine ieri sera. Accadde una prima volta nel 2011 e poi di nuovo due anni più tardi. Ma soprattutto è successo in tempi recenti anche a due suoi predecessori sulla panchina genoana., due stagioni fa,, l'anno scorso, furono sostituiti a fine campionato malgrado si fossero guadagnati la conferma formale con l'ottenimento della salvezza.La speranza dei tifosi rossoblù è che almeno questa volta dopo il due non ci sia necessariamente anche il tre.