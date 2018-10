Sarà un Genoa quasi al completo quello che Davide Ballardini avrà a disposizione domenica all'ora di pranzo per affrontare il Parma.



La penultima sessione d'allenamento prima della sfida con i ducali, avvenuta questa mattina è basata principalmente sulla tattica, ha infatti permesso al tecnico romagnolo di lavorare con l'intero organico fatta eccezione per gli acciaccati Lisandro Lopez ed Esteban Rolon. Da valutare restano poi anche le condizioni di Davide Biraschi reduce da un intervento chirurgico alla mano ma comunque disponibile alla causa in caso di necessità.



Totalmente ristabilito infine dopo il lungo infortunio anche il difensore argentino Cristian Romero. L'ex centrale del Belgrano, ancora all'asciutto di presenze in questa stagione, proverà a mettere minuti nelle gambe nel pomeriggio aggregandosi alla squadra primavera impegnata nel campionato di categoria con il Milan.