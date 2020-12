Davide Ballardini, per la quarta volta nuovo allenatore del Genoa, parla a Genoa Channel in vista della sfida di domani contro lo Spezia: "C'è tanta emozione, tanta responsabilità e tanta voglia di campo. Perché il campo è la nostra vita. Il rapporto coi tifosi? Non so cosa dire. L'unica cosa che posso dire è che se le persone mi vogliono bene, sono apprezzato come persona e come tecnico è perchè probabilmente vedono una persona pulita, onesta, capace, schietta, sincera, timida, un po' ruvido come sono i genovesi. Vedono che ho queste cose che sono magari simili al genovese tipo".



SULLA CLASSIFICA - " La classifica la guardo. La guardiamo tutti. E' così però è chiaro che da qui in avanti dovremo cercare di fare meglio di quanto stato fatto fino ad ora. La classifica è lì, la guardiamo tutti. Siamo tutti dispiaciuti, per non dire altro, ma questo deve servire per spingerci a fare qualcosa di meglio".