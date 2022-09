Resta in dubbio la presenza di Mattia Bani domani contro il Modena.



Il difensore del Genoa, pedina fin qui inamovibile nello scacchiere tattico di mister Blessin, è reduce da un attacco influenzale che gli ha fatto saltare gran parte delle sessioni d'allenamento dell'ultima settimana. E anche se ormai il problema appare superato sembra difficile ipotizzare un suo pieno recupero entro domani pomeriggio.



Il tecnico rossoblù sta così ragionando su chi affidarsi per eventualmente sostituire il centrale toscano. L'ipotesi più ovvia per caratteristiche tattiche prevede l'inserimento di Alessandro Vogliacco, elemento però fin qui utilizzato da Blessin solamente per una manciata di minuti nei finali delle sfide con Venezia e Parma. L'ex Benevento è l'unico centrale di ruolo presente in rosa, oltre allo stesso Bani e al suo compare di reparto Radu Dragusin. Va da sé che qualsiasi altra soluzione comporterebbe l'adattamento di un elemento solitamente impiegato in altre posizioni. Come il danese Morten Frendrup o l'austriaco Stefan Ilsanker, formalmente mediani di mestiere ma dotati di un'ottima duttilità.