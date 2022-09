Alexander Blessin non si tocca.



Dopo le parole pronunciate un paio di giorni fa dall'amministratore delegato del Genoa, Andres Blaquez, oggi è il numero uno in persona del Grifone a fare il punto sul futuro del tecnico tedesco, dato da molti in bilico sulla panchina rossoblù: "Con Blessin c'è totale e massima fiducia e posso garantirla pubblicamente - ha dichiarato a TeleNord il presidente Alberto Zangrillo - Non lo faccio perché si fa così, ma perché ci si crede. Dopo Palermo ho parlato con lui e l’ho visto consapevole del fatto che la gara non fosse andata come ci si aspettava. Ma ciò non vuol dire mettere in discussione Blessin".



Zangrillo dunque sembra respingere l'ipotesi di un esonero per l'ex tecnico dell'Ostenda, come invece invocato da molti tifosi: "Le intenzioni di questa società sono quelle di mettere in atto progetti a medio-lungo termine. Non basta più che aumentino i decibel del non gradimento della squadra perché si cambi un allenatore”.