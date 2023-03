Il capitano del Genoa,si sta rivelando uno dei giocatori più positivo del collettivo allenato da Alberto Gilardino.Una squadra che con i buoni risultati delle ultime settimane sembra essersi lanciata in maniera importante verso quella promozione diretta che fin dalla scorsa estate rappresenta l'unico obiettivo stagionale del club. Bani, tuttavia, mette in guardia tutti su possibili eccessi d'entusiasmo: “Abbiamo un piccolo vantaggio anche se- ha dichiarato il difensore a Sky Sport - Dobbiamo rimanere ancora concentrati. La B è un campionato in cuioppure cercare una promozione diretta. Tutte le squadre fino alla fine sono in ballo per ottenere quei risultati su cui hanno lavorato tutta la stagione, magari ancora più importanti. Più di altri anni ci sono piazze importanti, con tanto seguito, e ogni partita diventa partita di cartello dove devi prepararti al meglio”.Bani ha poi speso parole importante per Gilardino. “Credo che, in punti su cui fare forza in un momento particolare della stagione. I risultati gli hanno dato ragione fin da subito e questo ci ha portato autostima, che in un gruppo con grandi giocatori come il nostro ha aiutato ad ottenere i risultati di adesso.a farci lavorare sia con una difesa a quattro che con una difesa a tre, senza portare grandissime diversità. L’impegno nel lavorare costantemente con la squadra, l’impegno ad andare a difendere alti, il cercare di avere più possibile il possesso palla per diminuire le occasioni avversarie ci stanno permettendo di avere ottimi numeri sui quali vogliamo continuare a lavorare”.